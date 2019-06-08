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CHP ve İP’ten yeni algı operasyonu! İstanbul’da Samsun’u anlatacaklar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP ve İYİ Parti, İstanbul seçimleri öncesi yine algı operasyonuna sarıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
CHP ve İP’ten yeni algı operasyonu! İstanbul’da Samsun’u anlatacaklar

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP adayı Ekrem İmamoğlu için harekete geçen CHP ve İYİ Parti, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi algı operasyonunun düğmesine bastı.

İstanbul’da Samsun’u anlatacaklar

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarına yaptığı zammı İstanbul'da anlatarak algı oluşturmak isteyen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, CHP adayına destek isteyecek. İstanbul'da yaşayan Samsunluların beklentilerini farklı yöne kaydırmak için algı operasyonuna baş vuran CHP'li ve İP'li vekiller, akıllarınca faturayı Binali Yıldırım'ın üzerine yıkacaklar.

İP'li Yaşar: Sadece İstanbul'da değil...

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, su zammını sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de gittikleri bütün illerde anlatacaklarını söyledi.

"İstanbul'da anlatacağız"

Bedri Yaşar'dan geri durmayan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "Bu zammı muhalefet olarak İstanbul’da anlatacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
  1. İstanbul
  2. Samsun Büyükşehir Belediyesi
  3. Kemal Zeybek
  4. Bedri Yaşar
  5. Selahattin Demirtaş
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. CHP
  8. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • MesutMesut18 dk önce
    Seçim bitti nasılsa istediğiniz kadar suya ekmeğe herşeye zam yapabilirsiniz.yaparsaniz da muhalefetbunu kullanır. zam yapana neden o kadar zam yaptığını sormazsiniz
  • BekirBekir20 dk önce
    Hdp ile kolkola girip ekremi destekleyen Bu ip lilere binlerce defa yazıklar olsun.....
  • AbdullahAbdullah21 dk önce
    Vay arkadaş, AK partili Samsun belediye başkanı gelir gelmez suya zam yapmış.
  • Ali Ali 26 dk önce
    Ama gerçek gerçektir ..
  • MuratMurat27 dk önce
    AKP Eskişehir milletvekilleri de Eskişehir ulaşım fiyatları ,su fiyatları, Kalabak suyu fiyatları ni anlatsın lar.3km mesafe nerdeyse 3 lira

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