CHP ve İP’ten yeni algı operasyonu! İstanbul’da Samsun’u anlatacaklar Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP ve İYİ Parti, İstanbul seçimleri öncesi yine algı operasyonuna sarıldı.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP adayı Ekrem İmamoğlu için harekete geçen CHP ve İYİ Parti, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi algı operasyonunun düğmesine bastı. İstanbul’da Samsun’u anlatacaklar Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarına yaptığı zammı İstanbul'da anlatarak algı oluşturmak isteyen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, CHP adayına destek isteyecek. İstanbul'da yaşayan Samsunluların beklentilerini farklı yöne kaydırmak için algı operasyonuna baş vuran CHP'li ve İP'li vekiller, akıllarınca faturayı Binali Yıldırım'ın üzerine yıkacaklar. İP'li Yaşar: Sadece İstanbul'da değil... İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, su zammını sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de gittikleri bütün illerde anlatacaklarını söyledi. "İstanbul'da anlatacağız" Bedri Yaşar'dan geri durmayan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "Bu zammı muhalefet olarak İstanbul’da anlatacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.