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Siyaset CHP ve İP, HDP’ye suspus
Siyaset

CHP ve İP, HDP’ye suspus

HDP’nin soykırım yalanını sahiplenmesi ve her olayda olduğu gibi, 1915 olaylarına ilişkin yaşanan krizde de Türkiye’nin karşısında yer alması sert tepkilere neden olurken, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP’nin skandal açıklamalarına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:55:00 -
CHP ve İP, HDP’ye suspus

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

HDP’nin soykırım yalanını sahiplenmesi ve her olayda olduğu gibi, 1915 olaylarına ilişkin yaşanan krizde de Türkiye’nin karşısında yer alması sert tepkilere neden olurken, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP’nin skandal açıklamalarına yönelik bir açıklama yapılmadı. CHP ile İYİ Parti’nin ittifak ortağının alçakça Türkiye’yi suçlayan bildirisine karşı kınama açıklaması yapmaması tepkilere neden olurken, Millet İttifakı gibi HDP’yi küstürmek istemeyen Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de HDP’nin küstahlığına sessiz kaldı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Muhalefet partileri HDP’nin son dönemde almış olduğu tavırları, bu ülkenin menfaatine mi, yoksa bu ülkenin aleyhine mi onu iyi tahmin etmeleri gerekir. Bu ülkenin menfaatine olan hiçbir işin altında imzası olmayan HDP ile ortak hareket etmeye kalkışmak, bu ülkenin 83 milyonuna ihanet etmek demektir” dedi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, “HDP HDP’liğini yaptı da CHP’ye, İYİ Parti’ye ne oluyor? 3-5 oy uğruna devleti sattılar. Eleştirin. ‘Bu kabul edilemez’ deyin ne olacak? Ama yok sessiz kalmayı tercih ettiler. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

trablus

Susması normal... Biri ermeni bir Yunan tohumu... Diğer adıyla sütü va kanı bozuk iki vatandaş..
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