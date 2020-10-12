CHP ve HDP’li belediyeler 30 bin işçimizi kopardı

Antalya’da düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’na katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesindeki işçilerinin zorla sendikalarından istifa ettirildiğini belirterek, buna direnen yüzlerce işçinin ise sürgün edildiğini söyledi. Belediyenin şirketlerinde çalışan 2 bine yakın işçinin de işten atıldığını ifade eden Arslan, Büyükşehir Belediyesinde 440 gündür devam eden bir grev olduğunu hatırlattı. Kimsenin grevi görmediğini, duymadığını ve anlamadığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:



Biz siyasi parti değiliz



“Orada yaşanan bir dram var. 7 bin 500 arkadaşımızın toplu sözleşmesi yapılamıyor. Buna kimse ‘Ne yapıyorsun?’ diyemiyor. Bizi yıkabildiler mi? Evet, ciddi bir üye sayısı kaybettik. CHP ve HDP’li bazı belediyelerde 31 Mart seçimlerinden sonra 30 binin üzerinde arkadaşımız sendikalarımızdan koparıldı. Bir ön yargı var. Bizi tanımıyorlar. Zihinlerinde bir Hak-İş algısı var. Göreve gelir gelmez bu algının gereğini yapıyorlar. Hiçbir siyasi partinin hasmı falan değiliz. Ne iktidarın ne de muhalefetin alternatifi değiliz. Bir parti değiliz. Sivil toplum örgütüyüz.”



İşe dönüşler başladı



Bolu ve İstanbul’da işten çıkarılan üyelerinin büyük bir mücadele sonucunda işe dönüşlerinin yapıldığını ifade eden Arslan, Türkiye sendikal hareketinin tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Bolu’dan Ankara’ya 200 kilometre yürüdüklerini anlattı. KKTC’de tarihi bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını da hatırlatan Mahmut Arslan, adaylar içerisinde Kıbrıs Türklerinin davasına göre değil, Rumların, ABD’lilerin etkisiyle hareket edenlerin de olduğunu söyledi. Bunların KKTC’yi temsil etmesinin acı verici olduğunu belirten Arslan, şunları dile getirdi:



KKTC’de zehirli diller var



“Hem KKTC hem de Türkiye tarafında, Kıbrıslı Türklerle aramızı açmaya çalışan zehirli diller var. Kıbrıs’ta oranları yüzde 5’i geçmeyen Türkiye düşmanları var. Amaç, Kıbrıslı Türkleri Türkiye’ye, Türkiye’deki Türklerin Kıbrıslılara karşı düşmanlığını sağlamak. Burada kaybeden bizler olacağız. KKTC hakkında ileri geri konuşanları uyarıyorum, yapmayın. Mesele sadece orada yaşayan 350 bin Türk değil. Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan geçiyor. O yüzden KKTC ve KKTC Türkleri ile tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz.”