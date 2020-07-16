CHP vahşete sessiz! Hayvan barınağındaki köpeklerin içler acısı hali büyük tepki topladı

Ceyhan Belediyesi hayvan barınağındaki köpeklerin içler acısı görüntülerine, hayvansever ve siyasi çevrelerden tepki yağıyor. Hayvan barınağının durumu ile alakalı gelen şikayetler ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerine, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül yaptığı açıklamada, "Ceyhan Belediyesi hayvan barınağında büyük sıkıntılar olduğunu, bakımsızlıktan telef olan hayvanların toplu olarak gömüldüğünü ve ortadan kaldırıldığını daha önce duymuş ancak bu kadar insafsızlık olacağını düşünmemiştik. Barınakların hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapının gözden geçirilmesi şarttır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Ceyhan Belediyesi'nde görevli işin ehli veteriner hekimin siyasi hırslar uğruna kovulduğunu ve veteriner yerine iş bilmeyen kişilere görev verildiğini iddia eden Bünül, şimdi ise barınak ve içindeki hayvanların bakımsızlıktan içler acısı durumda olduğunu ifade etti.

Hayvanları Koruma Kanunu çıkartılarak sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek için gerekli düzenlemelerin yapılarak ciddi tedbirleri alındığını belirten Bünül, "Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, onları koruyalım. Bu konu siyaset üstüdür; tüm hayvanseverlerin üzerinde durması gereken bir konudur. Ceyhan sahipsiz değildir. Bizler de bu suçlamaların takipçisi olacağız. İlçe Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz da bir araştırma başlatarak konuyu yakından takip ediyor. Her durumda ve her ortamda Ceyhanlı hemşehrilerimizin, Ceyhan'da yaşayan tüm canlı varlıkların hakkını ve hukukunu koruyacağız. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz" diye konuştu.