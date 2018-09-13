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CHP: Türkiye Amerika'ya yanlış yaptı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Ünal Çeviköz, Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin Amerika'ya karşı yanlış politika izlediğini ifade etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:13
CHP: Türkiye Amerika'ya yanlış yaptı

Papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaya yanaşmayan Türkiye, Amerika'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Doları bir silah gibi kullanmaya kalkan Amerika, Türkiye ekonomisinin zayıflatılması için dört koldan saldırı başlattı.

Böyle bir dönemde millet büyük bir hassasiyet gösterip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yastık altındaki dolarını ve altınını bozdurdu.

Ekonomik alanda savaş devam ederken CHP'den Türkiye'ye karşı bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE YANLIŞ YAPTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Ünal Çeviköz, Brunson olayında Amerika'ya karşı Türkiye'nin yanlış bir tutum izlediğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çeviköz, konuyu pazarlık haline getirmenin Türkiye'nin itibarını düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:13
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