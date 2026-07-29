CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu

Fatih Ertürk, Temmuz 2026 sonu itibarıyla CHP TBMM Grup Basın Danışmanlığı görevine getirildi.

Yeni görevi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fatih Ertürk; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu ve bu al bayrak göklerde süzüldüğü sürece Cumhuriyet Halk Partisi var olacaktır… 9 Eylül 1923’te kuruluşunu büyük önder Atatürk’ün hatıralarından okuduğum,12 Eylül’de Faşist Cunta’nın kapatmasından sonra 33 yıl önce 9 Eylül 1992 yılında açılışına bir gazeteci olarak onurla tanık ettiğim; Atatürk’ün “Cumhuriyet”le birlikte gelecek nesillere emanet ettiği “Cumhuriyet Halk Partisi”’nin bu zor günlerinde çok sevdiğim mesleğimin aktif kısmını askıya alarak destek olma kararı aldım… Bu ülkenin sarsılmaz geleceğine inanan aydınlık yüzlü, çağdaşlığa, barış ve kardeşliğe inanan herkesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük çatısı altında el ele vermeye çağırıyorum… Kirliliğin, yolsuzlukların, bağnazlıkların, ahlaksızlıkların hüküm sürdüğü bu nadide coğrafyada herkesi ülkesine ve Türk Ulus Devletinin kurucu gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya davet ediyorum… Yolumuz açık olsun” şeklinde yazdı.