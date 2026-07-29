  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve Suudi Arabistan'dan İran’a ortak operasyon! Hedef İranlı milisler ABD-İran arasında sessizlik bozuldu: ABD üslerinde alarm! Mescid-i Aksa büyük bir tehdit altında! 29 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi İhsan Abbas (Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi, eleştirmen ve yayımcı) ABD ve Suudi Arabistan operasyon düzenledi! Çok sayıda hedef vuruldu ABD saldırıyı doğruladı! Çok sayıda füze engellendi Siyonistler gaspa hazırlanıyor! Emir çıkardılar Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş! Yemen'de gerilim tırmanıyor! Cephe hatlarında şiddetli çatışma
Gündem CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu
Gündem

CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP TBMM Grup Basın Danışmanı belli oldu

CHP TBMM Grup Basın Danışmanlığı görevine Fatih Ertürk getirildi.

Fatih Ertürk, Temmuz 2026 sonu itibarıyla CHP TBMM Grup Basın Danışmanlığı görevine getirildi.

Yeni görevi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fatih Ertürk; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu ve bu al bayrak göklerde süzüldüğü sürece Cumhuriyet Halk Partisi var olacaktır… 9 Eylül 1923’te kuruluşunu büyük önder Atatürk’ün hatıralarından okuduğum,12 Eylül’de Faşist Cunta’nın kapatmasından sonra 33 yıl önce 9 Eylül 1992 yılında açılışına bir gazeteci olarak onurla tanık ettiğim; Atatürk’ün “Cumhuriyet”le birlikte gelecek nesillere emanet ettiği “Cumhuriyet Halk Partisi”’nin bu zor günlerinde çok sevdiğim mesleğimin aktif kısmını askıya alarak destek olma kararı aldım… Bu ülkenin sarsılmaz geleceğine inanan aydınlık yüzlü, çağdaşlığa, barış ve kardeşliğe inanan herkesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük çatısı altında el ele vermeye çağırıyorum… Kirliliğin, yolsuzlukların, bağnazlıkların, ahlaksızlıkların hüküm sürdüğü bu nadide coğrafyada herkesi ülkesine ve Türk Ulus Devletinin kurucu gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya davet ediyorum… Yolumuz açık olsun” şeklinde yazdı.

Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar
Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar

Gündem

Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar

Nevşin Mengü'den olay iddia! CHP'den kaçan Cemil Tugay AK Parti'ye mi gelecek?
Nevşin Mengü'den olay iddia! CHP'den kaçan Cemil Tugay AK Parti'ye mi gelecek?

Gündem

Nevşin Mengü'den olay iddia! CHP'den kaçan Cemil Tugay AK Parti'ye mi gelecek?

CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!
CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!

Gündem

CHP’li belediyede kirli ihale ve rüşvet çarkı deşifre oldu! 300 bin dolarlık ihale skandalı mahkemede patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23