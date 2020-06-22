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CHP Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan korona mı oldu?

CHP Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan korona mı oldu? Sosyal medyada dolaşan haberlerin doğruluğunu araştırmak isteyenler ilk olarak "Tarsus belediye başkanı koronavirüse mi yakalandı?" şeklindeki soruları araştırıyor. Resmi sosyal medya hesabından durumu açıklığa kavuşturan Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkanı Haluk Bozdoğan akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Peki ama Haluk Bozdoğan gerçekten koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:31:00 -
CHP Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan korona mı oldu?

Haluk Bozdoğan resmi sosyal medya hesabından, durumun ciddiyetini açıklamak ve bütün soru işaretlerini gidermek adına bir paylaşım yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden;

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi.Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim." paylaşımını yaptı.

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