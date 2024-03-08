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Gündem CHP sürekli hayra takoz, şerre motor oluyor
Gündem

CHP sürekli hayra takoz, şerre motor oluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-08 09:41:00 -
CHP sürekli hayra takoz, şerre motor oluyor

CHP’nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi’nin kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesini bütünüyle iptal etmesi başta memur kesimi olmak üzere geniş kitlelerin tepkisini çekti.

AYM’nin kararıyla, sendikalara üye 2 milyonun üzerinde kamu çalışanının her ay aldığı 537,93 lira tutarındaki ikramiyesi iptal edildi.

CHP bir kötülük hareketidir

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “CHP kötülük hareketidir. Hayra takoz, şerre motordur. Daha önce de belediyelerin öğrencilere burs verebilmesinin önünü açan kanun çıkartmıştık. CHP bunu AYM’ye götürerek iptal ettirdi. Şimdi de sendika üyesi memurların her ay aldığı ikramiye iptal edildi. Memurların cebinden bu parayı çaldı.

Utanmadan oy istiyorlar

CHP kuruluşundan beri hiçbir zaman faydalı bir şeye el atmamıştır. CHP bu tür başvurularla milyonlarca vatandaşımızı sürekli mağdur etmiştir. Üstüne bir de mağdur ettikleri milyonlarca insandan oy istiyorlar. ‘Her şey güzel olacak’ diye göstermelik algı çalışmalarıyla insanları kandırıyorlar. 5 yılda yüzde 40’lardan yüzde 90’lara çıkmış İstanbul’da trafik yoğunluğu. Ankara’da daha beter. Gelen gidenden beter. Bu yüzden CHP’nin bu millete yaptığı kötülükleri unutmamak lazım.”

Tek bildikleri iptal

Uzun yıllar sendika yöneticiliği yapan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de, şunları söyledi: “CHP maalesef toplum yararına olmayan birçok hususta inisiyatif alıyor. Topluma yararlı düzenlemeleri bile ‘eşitlik ilkesine aykırı’ diyerek AYM’ye götürüyor. CHP siyaset yapıyor. Siyaset yaparken toplum yararı gözetilmesi lazım. Memura kazandırılan bir uygulamanın iptal edilerek memurdan geri alınmasına çalışmaması lazım. Tam tersine bu tür uygulamaların daha geniş kitlelere yayılmasını istemesi lazım.

Millet her şeyi görüyor

Ama öyle yapmıyorlar. Düzenlemeyi iptal ettirerek katkı verici değil, mahrum edici bir konuma geliyorlar. ‘AK Parti ne yaparsa iptal ettirelim’ diyorlar. Halbuki kazanan milletimiz. Bu tür düzenlemelere destek olmaları gerekirken köstek, takoz oluyorlar. Üzüntü verici bir durum, yakışmıyor. Milletimiz bugüne kadar nasıl gereğini yaptıysa bundan sonra da yapacaktır.”
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