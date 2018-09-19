CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ittifak açıklaması

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konular üzerine açıklamalarda bulundu.

'GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir soru üzerine, yerel seçim için gündemlerinde bir ittifak olmadığını vurguladı.

Öztrak, "Biz İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da. Seçimler bitti, biter bitmez Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kurultay yaptırmaya çalıştılar. Onun yanına da 'Cumhuriyet Halk Partisi şu veya bu partiyle de ittifak yapacağı' eklediler. Bunların ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu süreçte yani devletin yeniden yapılanması ve yerel seçimlere gidilmesi sürecinde etkisizleştirmeye dönük hareketlerdir" diye konuştu.