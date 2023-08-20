CHP seçmeni de artık yalanlara kanmıyor Sözcü gazetesi satışları düşünce bakın ne yaptı?

Satışları düşen gazete şimdi “Sözcü’ye sahip çıkın gazetenizi ısrarla isteyin” kampanyası başlattı.

Bugün manşetten yaptığı çağrı ile Sözcü’ye sahip çıkılmasını isteyerek özetle şunları yazdı.

“Bazı okurlarımız ise bu gecikmenin sürekli olduğu kanaatiyle, problem olmayan günlerde dağıtımın yine geç olacağını düşünerek gazete almaya gitmemektedir.

Okurlarımızın karşılaştığı bu zorluklar aynı zamanda gazetemizde ciddi satış kayıplarına yol açmaktadır.

Gazetelerin erken dağıtılması için protokol uygulamasının iptal edilmesi konusunu dağıtım firmasıyla görüştük fakat maalesef sonuç alamadık.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiçbir kurum ve kuruluşla bağı olmayan… Tek gücü ve yaşam kaynağı okuyucularının her gün aldığı 1 adet gazete olan…

Okurlarından aldığı bu güçle özgür ve bağımsız yayın yapan SÖZCÜ Gazetesi olarak bayiye geç de gelse gazetemizi almakta ısrar ederek desteğinizi sürdüreceğinize inanıyoruz.”

Bakalım bu çağrılar Sözcü gazetesinin trajını artırmaya yetecek mi?