CHP raporunu şimdi ne yapacak? 'Sırtında kamera değil bomba çantası varmış'

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Mersin’de bir karakola PKK’lı Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan tarafından yapılan saldırıda bir polis memurunun şehit olması üzerine basın toplantısı düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan” Teröriste gazeteci diyenler utanmalıdır.” dedi. Anadolu Yayıncılar Derneğinde bu sabah basın toplantısı düzenleyen Burhan “ Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı medya kuruluşları teröristin gazeteci olduğunu iddia ettiler. Sözde tutuklu gazeteciler aporunu hazırlayanlar çıkıp milletimizden özür dilemelidir “dedi. CHP raporunda sırt çantasında bulunan fotoğraf makinesinin suç aleti sayıldığını belirten Burhan “şimdi çıkıp Türk milletine açıklama yapsınlar“ Hani bu kadın gazeteciydi. Hani sırtında sadece kamerası vardı. Bakın sırtında bomba taşımış“ dedi.

Burhan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Erdoğan diktatör’ deyin alın 10 milyon euroyu

“Avrupalı siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör gibi gösteriyorlar. Bu kuruluşlar sadece kendileri Türkiye ile ilgili kara propaganda yapmakla kalmıyor. Türkiye’deki medya kuruluşları ve sivil toplum örgülerine milyonlarca avro para gönderiyorlar. Bu kuruluşların tek yaptıkları Türkiye’de basın özgür değil. Basın mensupları hapse atılıyor demektir. AB fonları ülkemizde etnik ve mezhep temelinde bölücülük yapanlara veriliyor. Bu milli olmayan gazeteciler cemiyetleri ve basın konseyleri denetlenmeli gerekirse kapatılmalıdır.”

PKK yayın organlarına ödül verenler utansın

“Türk medyasında en büyük sorun millik sorunudur.” diyen Burhan, “ Bazı medya kuruluşları ve mensupları bu ülkeye bağlı değildir. Daha geçen yıl PKK yayın organı Jinha tv’ye ödül veren Türk Tabipler Birliği çıkıp milletimizden özür dilemelidir. Bu ülkede teröristi övmenin cezası yoktur diyen Burhan AB fonlarından beslenenler bu ülkeyi sevemezler” diye konuştu.