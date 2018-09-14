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CHP PM sona erdi! Muharrem İnce'nin ismi anılmadı...

CHP Parti Meclisi, yerel seçim  stratejilerini belirlemek üzere toplandı.

14 Eylül 2018 Cuma 20:00
CHP PM sona erdi! Muharrem İnce'nin ismi anılmadı...

CHP Parti Meclisi'nin (PM), yerel seçim stratejilerini  belirlemek üzere yaptığı toplantı sona erdi. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde  gerçekleşen toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıda, belediye başkan adaylarının nasıl  belirleneceği ve yerel seçime giden süreçte nasıl bir yol izleneceği konusunda  görüş alışverişinde bulunuldu.

PM Üyesi Erdal Aksünger, belediye başkanlarının belirlenmesinde üç  büyük şehirde ön seçim yapılmasını isteyerek, aktif-pasif üye tartışmasının ön  seçimi engellememesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin güçlü olduğu yerlerde ön seçim yapılıp, diğer il ve ilçelerde  kazanması muhtemel adayların gösterilmesini talep eden Aksünger, genel merkez  tarafından yapılacak aday belirlemelerinin geniş katılımlı olmasının önemine  işaret etti.

Yerel seçimlerde ittifak kapısının açık olması gerektiğini vurgulayan  Aksünger, mevcut iktidara karşı olan seçmenlerin rencide edilmemesi gerektiğinin  altını çizdi.

Aksünger, yerel seçimde CHP'nin mutlak başarıyı elde etmesi  gerektiğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'ndan partiyi toparlamasını, güveni yeniden  tesis etmesini istedi.

"Belge üzerindeki çalışma sürecek"

Seçimlerde kullanılacak dilin de ele alındığı toplantıda, parti  yönetiminden bazı isimlerin "sağın dilini kullanmalıyız" önerisi tartışıldı. Bazı  PM üyelerinin, bu öneriye karşı çıkarak, CHP'nin "sol söylemleri" kullanarak  başarıyı yakalayabileceğini söylediği aktarıldı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkan adaylığına ilişkin herhangi bir konuşmanın olmadığı belirtildi.

Aday profilleri konusunda da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda,  yerel seçim strateji belgesi üzerinde çalışılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Strateji belgesine son hali verildikten sonra tekrar toplanacak PM'de  karara bağlanacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:00
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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