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Medya CHP, PKK/DEM’in 2028 seçim desteğinin diyetini böyle ödüyor! Rezalet ki ne rezalet
Medya

CHP, PKK/DEM’in 2028 seçim desteğinin diyetini böyle ödüyor! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2024-06-08 17:15:00 -
CHP, PKK/DEM’in 2028 seçim desteğinin diyetini böyle ödüyor! Rezalet ki ne rezalet

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'nin PKK/DEM ile olan ilişkisini eleştirerek, CHP'nin gelecek seçimde almayı beklediği desteğin diyetini peşin ödediğini belirtti. Terör soruşturması bulunan kişilerin belediye başkan adayı yapılmasına tepki gösteren Şener, Özgür Özel’in kayyum uygulamasına karşı çıkarak PKK/DEM’i savunur hale geldiğini ifade etti. Şener, CHP’nin demokrasi ve hukukla bağdaşmayan bir tutum sergilediğini vurguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'nin PKK/DEM ile olan ilişkisini eleştirerek, CHP'nin gelecek seçimde almayı beklediği desteğin diyetini peşin ödediğini belirtti. Terör soruşturması bulunan kişilerin belediye başkan adayı yapılmasına tepki gösteren Şener, Özgür Özel’in kayyum uygulamasına karşı çıkarak PKK/DEM’i savunur hale geldiğini ifade etti. Şener, CHP’nin demokrasi ve hukukla bağdaşmayan bir tutum sergilediğini vurguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) PKK/DEM (...) tutunacak başka dalı olmadığı için CHP’ye yakın duruyor. İktidar değişirse bölücü politikalarının uygulamaya geçeceğini düşünüyor, elindeki tek şansı da bu...

Seçim öncesi “şartsız destek vermeyeceklerini” de açıklamışlardı.

Nitekim, kayyum atanacağını bile bile hakkında terör nedeniyle soruşturma ve yargılama bulunan 27 kişiyi seçilecek yerlerden belediye başkanı adayı yapması bu işbirliği için bir sınav niteliğinde. PKK/DEM, CHP’nin ne kadar destekleyeceğini görmek istiyor. Ve maalesef, başta CHP Genel Başkanı Özel olmak üzere parti sözcüleri ve medyadaki yandaşları PKK/DEM’in yanında yer alıp, sözde demokrasi adına kayyum uygulamasına karşı olduklarını söylediler. Özel, “Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkâri halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız” dedi.
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İşbirliği yaptığı PKK/DEM yönetimine “Başka aday bulamadınız mı?” diyeceklerine siyasetçiden çok bir PKK’lı olan ve yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış’ın adeta suçlarını savunuyor hale geldi. (...) 

İşte CHP ve Özgür Özel sadece geçen üç seçimin değil, gelecek seçimde de almayı beklediği desteğin diyetini peşin ödeyerek kayyuma karşı olduğunu açıklıyor.

Yaptığının başka izahı yok, hele demokrasi hele hukuk ile hiçbir ilgisi yok. (...)"

 

 

 

 

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