Bu kez İsviçre’ye şikâyet etti

YENİ AKİT HABER MERKEZİ

Mutlak butlan davasından yırtar yırtmaz soluğu İsviçre’de alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendini darı ambarında gören aç tavuk gibi hayaller kurmaya başladı. Türk halkının partisine 70 yıldır iktidar yüzü göstermediğini unutan Özel, düzmece anketlere güvenerek birinci parti olacaklarını iddia etti. İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanmasının ardından miting adı altında provokasyon çağrısı yapan, ihanet turlarıyla Türkiye’yi şikâyet eden Özel, bu kez İsviçre’de soluğu aldı.

KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Efendilerinden icazet almak için Avrupa’da kapı kapı dolaşan ve iktidar rüyaları görmeye başlayan Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’nde konuştu. CHP’nin olası iktidarında demokratik bir yeniden doğuş olacağı imasında bulunan Özel, Türkiye’yi “demokrasi krizi yaşayan bir ülke” olarak tanımlayarak iktidarı hedef aldı. Avrupa’nın Türkiye’ye iki farklı manzaradan baktığını iddia eden Özel, bir yanda “iktidarın ana muhalefet partisine darbe yaptığı bir Türkiye”, diğer yanda ise “askerî gücü yüksek bir Türkiye” olduğunu söyledi. CHP iktidarında iş başına geleceğini hayal eden Özel, şu sözleri sarfetti:

GELECEĞİN İKTİDARIYMIŞ

“Avrupa’dan Türkiye’ye bakanlar iki manzarayla karşılaşıyor. İktidar partisinin, ana muhalefet partisine daha önemlisi geleceğin iktidarına darbe yaptığı demokrasi krizi ile karşı karşıya olan bir Türkiye var. Bu manzara son derece önemli bir soruyu tetikliyor. Demokrasi mi güvenlik mi? Bu ikiliği esas alarak bir yol haritası çıkarmaya çalışanlar şunu unutuyor: Türkiye’de, muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde ‘hem güvenlik hem demokrasi’ diyen bir iktidar; CHP iktidarı iş başına gelecektir.”

Casusluk telaşı

Bu arada, Özel’i şimdi de “casusluk” telaşı sardı. Paniğe kapılan Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin kongresi için gittiği Luzern’den ayrılma kararı aldı. İmamoğlu’nun bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği bilgisini alan Özel, İsviçre programını yarıda keserek Türkiye’ye dönecek. Adliye önünde kaos arayışına girecek olan Özel’in, ziyaretin iptaline ilişkin açıklamasında, “Yarın sabah Çağlayan’da olacağım. Herkesi davet ediyorum” diyerek, daha önce “var mısınız polisle çatışmaya” diye seslendiği tabanına çağrı yapması manidar bulundu.

Kaynak: Yeniakit