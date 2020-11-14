CHP otobüsünde skandal görüntüler! "Lan sana ne milletin maskesinden"

Adana’da bulunan CHP Ekonomi otobüsünden vatandaşları maske takmadığı için uyaran Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya, Aykut Erdoğdu müdahale etti. Erdoğdu’nun “Lan Veli, sana ne milletin maskesinden” sözleri Facebook canlı yayınında da duyuldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve hekimler her fırsatta vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarırken CHP'den skandal görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri 'CHP Ekonomi Otobüsü' ile bugün Adana'da cadde ve sokakları gezdi.

Seyir halindeki otobüsten mikrofonla esnafı ve vatandaşları selamlayan CHP Genel Başkan Yarımcısı Veli Ağbaba sokakta maskesiz gördüğü vatandaşları "Tak maskeyi", "sende de maske yok", "Adana'ya korona gelmedi herhalde" şeklindeki sözlerle uyardı.