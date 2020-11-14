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Aktüel CHP otobüsünde skandal görüntüler! "Lan sana ne milletin maskesinden"
Aktüel

CHP otobüsünde skandal görüntüler! "Lan sana ne milletin maskesinden"

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve hekimler, her fırsatta vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarırken CHP otobüsünden skandal görüntüler kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:04:00 -

Adana’da bulunan CHP Ekonomi otobüsünden vatandaşları maske takmadığı için uyaran Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya, Aykut Erdoğdu müdahale etti. Erdoğdu’nun “Lan Veli, sana ne milletin maskesinden” sözleri Facebook canlı yayınında da duyuldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve hekimler her fırsatta vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarırken CHP'den skandal görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri 'CHP Ekonomi Otobüsü' ile bugün Adana'da cadde ve sokakları gezdi.

Seyir halindeki otobüsten mikrofonla esnafı ve vatandaşları selamlayan CHP Genel Başkan Yarımcısı Veli Ağbaba sokakta maskesiz gördüğü vatandaşları "Tak maskeyi", "sende de maske yok", "Adana'ya korona gelmedi herhalde" şeklindeki sözlerle uyardı.

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Yorumlar

a.kahyalı

chp olunca normaldir çünki hayatları maskeli balo
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