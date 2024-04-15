CHP olunca bahaneler üretiyorlar! İnsanlar ölüyor fondaşlar susuyor

Buğra Kardan İstanbul

CHP medyası, bir riyakârlığa daha imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fonladığı medya, 174 kişinin 23 saat havada mahsur kaldığı; bir kişinin yaşamını yitirdiği teleferik faciasına neden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni aklayıp paklama yarışına girdi. CHP’li belediyenin 5 yıldır bakım onarım yapmadığı gerçeğini gizleyen Sözcü ve Cumhuriyet, faciaya kılıf aramak için kırk takla attı. Sözcü, utanmadan sıkılmadan dün ilk sayfasında “Sosyal medyada kazayı bile lince çevirdiler” başlıklı bir habere yer verdi. Haberde “CHP’li başkanın hedef alınması tartışma yarattı” ifadesinin kullanılması, gazetenin yazarlarından İsmail Saymaz tarafından kazaya yıldırımın yol açtığı iddiasının dile getirilmesi tepkiyle karşılandı. Sözcü’nün peşine takılan Cumhuriyet’in de Böcek yönetiminin bakım onarımda kusurlu olduğu teleferiğin 2017’de, AK Partili Menderes Türel döneminde alındığını hatırlatması da “Pes” dedirtti.

Körü körüne savunuyorlar

Akla da Erzincan’da yaşanan heyelanın, Manavgat’ta çıkan orman yangınının faturasını AK Parti hükümetine kesen fonlu medyanın CHP’li belediyelerin mesuliyetsizliklerinden kaynaklanan cinayetlere ses etmemesi geldi. CHP yanlısı gazeteler ve TV kanalları Beşiktaş’ta kaçak tadilat esnasında 29 işçinin öldüğü yangında Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul İtfaiyesi’nin beceriksizliğini örtbas etmeye yönelmişti. Antalya’da meydana gelen teleferik faciası ise bardağı taşıran damla oldu. Sözcü ve Cumhuriyet’in facianın müsebbibi CHP’li belediyeyi körü körüne müdafaa etmesi infial uyandırdı. Muteber gazetecilerce Sözcü ve Cumhuriyet’in Böcek’i masumlaştırma girişimlerinin basın etik ilkelerine mugayir olduğu vurgulandı. CHP’nin doyurduğu bu gazetelerin maden kazalarından ve orman yangınlarından AK Parti hükümetini sorumlu tutmaları, CHP’li belediyelerin sebebiyet verdikleri faciaları da gündemden düşürme gayretlerinin ikiyüzlü tavır olduğu kaydedildi.

Dertleri habercilik değil

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Sözcü ve Cumhuriyet’in dili şaşırtıcı değil. Bu gazetelerin al birini vur ötekine. Bunlarda basın ilkeleri, ahlâk kodları gibi dert yok, gazetecilik yapmıyorlar. Bunlar sahiplerinin sesleri. Sahiplerinin menfaatlerini koruyup kolluyorlar. Sahiplerinin suçlarını başkalarına yüklemekten ise çekinmiyorlar. Her olaydan sahiplerinin işlerine yarayacak bir şey çıkarıyorlar. Bunların habercilik yapma, objektif olma gibi kaygıları yok. Böyle bir kaygıları olmadı, olmayacak. Çünkü hükümeti hedef alan ‘medya kurumlarının’, ‘habercilerin’ gayeleri halka hakikatleri anlatmak değil. Sahipleri, bunlardan gerçekleri gizlemelerini ya da çarpıtmalarını dilerler. Sahipleri, bunlardan bir cenah ya da taraf olarak kendi işlerine yarayacak haberler kaleme almalarını beklerler. Yani bir afette ya da olayda hükümete ithamlarda bulunanlara, CHP’li belediyeleri de aklamaya gidenlerin gazetecilik yapmadıkları muhakkak. Bunlarda etik ilke ne arar. Bu tarihte böyle idi, bugün de böyle. Bunlar için haberin doğru olup olmadığı önemsiz. Ne milleti ne memleketi ne medya etiğini düşünüyorlar. Her şey gözümüzün önünde olup bitti.

29 kişi öldü tık yok

Beşiktaş’ta belediyenin sorumluluğunda olan bir mekânda 29 işçi can verdi. Burada CHP yanlısı gazeteciler hemen devreye girdiler. Belediyede sorumluluk bulmamak için 1987’de verilmiş ruhsatı, onayı gündeme getirdiler. Bir araya getirilen pek çok yerden, 2 bin metrekareye taşınmış alandan söz etmediler. Belediyeden ‘Bize müracaat etmediler’ gibi bir tuhaf bir açıklama geldi. Müracaat etmediler ise gerekeni yapmalısın, çalışmayı durdurmalısın. Fonlu medyadan bu konuyu irdeleyen olmadı. Antalya’da da böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. 7 yıldır çalışan bir teleferik var. Güya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bakım yapılmış. Enteresandır ki bu bakımın da hemen ardından faciaya tanık olduk. Burada da fonlu medyadan belediyeye laf eden yok, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na fatura kesmeye çalışan da çok. Heyhat ki heyhat! Bunlara yağlı kemik atan kesim habercilik yapılmasını değil de kendi menfaatlerine hizmet edilmesini diliyorlar. Bunlar da o kesime yaranmak için gerekli her adımı atıyorlar. Yazık, çok yazık.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO