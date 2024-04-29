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Gündem CHP neden erken genel seçim istemiyor? Bu soru yanıt buldu
Gündem

CHP neden erken genel seçim istemiyor? Bu soru yanıt buldu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 12:21:00 -
CHP neden erken genel seçim istemiyor? Bu soru yanıt buldu

CHP kaynakları, “CHP neden erken seçim istemiyor?” sorusunu yanıtladı. Kurmaylar, genel seçimlerin anahtarının belediyelerde olduğunu iddia etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu’nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Özgür Özel, “Erken seçim çağrım yok” dedi. Özel, vatandaşın erken seçim talep etmesi halinde ise “Erken seçimi en çok isteyecek kişi” olduğunu söyledi.

CHP kaynakları, “CHP neden erken seçim istemiyor?” sorusunu yanıtladı. Kurmaylar, genel seçimlerin anahtarının belediyelerde olduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre CHP, 31 Mart’ta devralınan belediyelerin toplam borçları ve borçların adreslerini ve borçların nasıl yönetileceğini içeren bir rapor hazırlayacak. Rapor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündemlerinden biri olacak.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bence erken seçimin anahtarı yine ak partının hatalarını düzeltme becerisine bağlı.

Alı

Öyle bir algı yapıyorlarkı sanki chplı belediyelerin hıc borcu yok hıc bır sey yapmamalarına ragmen borc ıcınde yuzuyorlar
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