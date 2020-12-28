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Aktüel CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası
Aktüel

CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:17:13 -
CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin babası Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, yazılı açıklamasında, Pınar Gültekin'in ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mehmet Yavuz Demir, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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