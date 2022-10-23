CHP Milletvekili Erol'u terleten soru
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'den canlı yayında Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 'a zor soru.
Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu programa konuk olan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol arasında CHP'li Sezgin Tanrıkulu nedeniyle tartışma çıktı.
Daşdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı iftirası atan milletvekilini barındırmaktan imtina etmiyor. Tanrıkulu hakkında neden bir şey yapmadınız. İhrac etmeniz gerekmiyor mu? Sezgin Tanrıkulu'nu ihrac etmek gerekmiyor mu? Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'de barınamamasının en büyük nedeni de bu." dedi.
Daşdemir'in sözleri sonrası köşeye sıkışan Erol, CHP'nin bunu tartışacağını belirtti.
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