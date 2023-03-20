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Gündem CHP medyası İYİ Parti'ye savaş açtı
Gündem

CHP medyası İYİ Parti'ye savaş açtı

CHP desteği ile ayakta duran TELE 1'de İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 23:14:00 -

CHP tarafından fonlanan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Parti'ye isyan etti. Yanardağ, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından yaptıkları eleştiriler sonrası Akşener'in kanala reklam vermediğini söylerken "Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış." ifadelerini kullandı. Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." ifadeleriyle Akşener'e yüklendi.

CHP tarafından fonlandığı herkes tarafından bilinen ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Parti'ye isyan etti.

Yanardağ küplere bindi

İYİ Parti'den reklam alamadıkları için adeta Meral Akşener'e isyan eden Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." dedi.

İşte Merdan Yanardağ'ın o sözleri:

İYİ Parti ambargo uyguluyor

İYİ Parti'nin muhalif televizyon kanallarına bir reklam ambargosu var. Kendilerini ittifaktan ayrıldılar diye eleştirdiğimiz için İYİ Parti Tele 1, Halk TV ve KRT'ye reklam ambargosu uyguluyor.
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5 yıldır hiçbir karşılık beklemeden ekranlarımızı açmıştık. Kendilerini anlatma imkanı vermiştik ve hiçbir beklentimiz yoktu. Millet İttifakı masasından ayrıldıkları için eleştirdik diye bize reklam vermemiş. Çok da önemsemiyoruz. Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış.

İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde. Grup toplantıları yayınladık, toplantılarını verdik ama ilk kampanyada ambargo uyguladılar. Yolları açık olsun.

 

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