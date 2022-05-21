CHP Maltepe mitingi saat kaçta? CHP Maltepe mitingi ne zaman?

CHP tarafından 21 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak olan "Milletin Sesi" mitingi için tüm hazırlıklar tamamlanırken organizasyonun detayları da netleşti. Saat 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak olan mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlar söz alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra Bursa'da gerçekleşmesi planlanan mitingin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Maltepe'de düzenlenecek miting için Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine dikkat çeken bir talimat geldi. CHP'nin MYK üyeleri, PM üyeleri ve Milletvekilleri, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını protokolden değil, halkın arasında takip edecek.

CHP Maltepe mitinginde ne kadar polis görev alacak?

Mitingde vatandaşların güvenliği ve sağlığı için tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınacağı öğrenildi. Vatandaşların miting öncesi ve sonrasında herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşaması durumunda 50 ambulansın görev yapacağı öğrenildi.Ayrıca üç sağlık çadırı da vatandaşların hizmetine sunulacak. Alanda özel güvenlik görevlileri ve parti görevlileri ile birlikte 5000 polis alanda görev yapacak.

CHP’nin Maltepe mitingine destek veren sanatçılar kimler?

Terör partisi HDP’nin de deste verdiği CHP’nin Maltepe mitingine sözde sanatçılar da destek verdi. Miting için destek mesajı yayımlayan isimler: "Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Belkıs Akkale, Metin Akpınar, Mustafa Alabora, Orhan Alkaya, Ali Altay, Hüsnü Arkan, Hürdağ Aydın, Rutkay Aziz, Selda Bağcan, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Zeynep Beşerler, Özlem Biter, Mazlum Çimen, Şevket Çoruh, Güvenç Dağüstün, Füsun Demirel, Sevinç Erbulak, Halil Ergün, Ceylan Ertem, Erdal Erzincan, Müjdat Gezen, Pelin Pınar Giritlioğlu, Mehmet Gümüş, Tülay Günal, Emrah Karaca, Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe, Niyazi Koyuncu, Berna Laçin, Zülfü Livaneli, Vedat Sakman, Zuhal Olcay, Suavi, Nur Sürer, Burhan Şeşen, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Nejat Yavaşoğulları"