CHP listelerinden seçime giren Davutoğlu'na memleket tokadı!

Türkiye genelinde sandıkların açılmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde götürdüğü seçimlerde heyecan devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.

CHP ile ittifak kuran Davutoğlu'nun memleketinde yüzde 10.14 oranında açılan sandığa göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,68 ile Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Şu ana kadar açılan sandıklara göre; AK Parti, milletvekilliği seçiminde ise CHP listelerinden seçime giren Davutoğlu'nun hayal kırıklığına uğradığı Konya'da yüzde 55.46 ile 10 milletvekili sayısını elde etti.



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