CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.