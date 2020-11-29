  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:25:12 -
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimete ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan'la ..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri
Medya

ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri

ABD ve AB ülkeleri, Türkiye'de özellikle muhalif olan bazı medya organlarını fonlamak için musluğu iyice açtı. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay