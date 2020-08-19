  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Anıtkabir'i ziyaret etti
Aktüel

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:27:45 -
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki CHP Kadın Kolları MYK üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Nazlıaka ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Nazlıaka'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Nazlıaka, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, 'İki büyük eserin var: Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi' sözünüzden aldığımız güçle eserlerinizin daimi kurucuları olarak huzurlarınızdayız. Devrimlerinizin yılmaz savunucuları olarak hedef gösterdiğiniz uygarlık mücadelesinin en ön cephelerinde, kadın ve erkeği eşit bir Türkiye idealiyle laik, sosyal bir hukuk devleti olmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak sizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, 'Yaşasın laik, eşitlikçi, tam bağımsız Türkiye' diyoruz."

Heyet, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

Nazlıaka'nın kabre çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması
Siyaset

Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması

Yeni parti iddiaları ile gündeme gelen eski Şişi Belediye Başkanı Mustafa Saırgül'den flaş bir açıklama geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı