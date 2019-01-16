0553 313 94 23

CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı

CHP'nin İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı CHP Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? soru merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplandı. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir ilçe belediye başkan adayıları başta olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayı açıklandı. Peki CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı

CHP'nin İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı CHP Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? soru merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK ve PM toplandı. CHP Parti Meclisi’nde başta İzmir ilçe belediye başkan adayıları başta olmak üzere bir çok il ve ilçenin belediye başkan adayı açıklandı. Peki CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile resmi olarak, HDP ile de gayri resmi olarak ittifak yapacak olan CHP’de belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. CHP’nin en yetkili organlarından Parti Meclisi, daha önce çok sayıda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamıştı. 16 Ocak’ta bir kez daha toplanacak olan CHP PM’sinde aralarında İzmir belediye başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda il ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanacak. Gözler CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayına çevrilmiş durumda. 

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP İzmir belediye başkan adayı son dakika belli olduğu haberi geldi. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü. CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı Parti Meclisi tarafından açıklandı. CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı oldu.

CHP Kemalpaşa belediye başkan adaylıkları için başvuruda bulunan aday adaylarının isimleri

Kemalpaşa: Bülent Oray, Rıdvan Karakayalı, Metin Aras, Sibel Bezci, Vedat Uğur, Muharrem Bayraktar, Ünsal Atmaca, Ahmet Cemil Balyeli, Talat Özışık, Ahmet Özken, Ahmet Palandöken

 

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Karabağlar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 42

AK Parti % 38

MHP % 10

HDP % 4 

Buca belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 43

AK Parti % 37

MHP % 12

HDP % 4

Karşıyaka belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 70

AK Parti % 18

MHP % 6

HDP % 1 

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de ormanlık alanda kesik kol bulunması
    1. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    2. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    3. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    4. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    5. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    6. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    7. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    8. Şanlıurfa'da "sınav jokeri"..
    9. Mersin'deki yağış ve fırtına
    10. 51. SİYAD Türkiye Sineması..
    11. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    12. Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın..
    13. Bulgaristan'tan 'F-16' hamlesi! İzin..
    14. Tokat'ta eğitime kar engeli
    15. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    16. Avusturya'da hükümet iltica yasasını..
    17. Güvenlik uzmanı Ağar’dan kritik uyarı:..
    18. "İzmir bizden hizmet istiyor"
    19. Belediye anonsla çağrı yaptı,..
    20. "Kuş oteli"ni 208 tür tercih etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın