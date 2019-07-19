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CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak! Teklifi kabul edilmedi, istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde BELPLAS şirketine alınanİYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, danışman olarak bazı partili isimleri göreve getirmek isteyince kriz çıktı. CHP'li kurmaylar tarafından kabul edilmeyen bu isteğin ardından İYİ Partili Köylüoğlu istifa kararı aldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:52
CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak! Teklifi kabul edilmedi, istifa etti

31 Mart seçimlerinde HDP ile birlikte üçlü ittifak yapan CHP ve İYİ Parti arasında seçimin ardından büyük bir kriz yaşanıyor. Özellikle Mansur Yavaş'ın başkan olduğu Ankara'da bazı görevlendirmelerle ilgili zıt düşen iki parti yetkilileri, meydana gelen sorunlar neticesinde istifa kararı alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, danışman olarak göreve İYİ Parti eski yöneticilerini getirmek istedi. Mansur Yavaş'ın bu duruma itiraz etmesi üzerineyse Köylüoğlu, görevinden istifa etti.

Faruk Köylüoğlu, belediyenin yol çizgilerini üreten ve ilaçlama işlerini yapan BELPLAS şirketinin Yönetim Kurul Başkanı yapılmıştı. Göreve başlayan Faruk Köylüoğlu, seçimlerde Mansur Yavaş için çalışan İYİ Parti eski il yöneticilerinden Nafiz Atak, Nadir Çetinkaya, Evrim Kızıldemir’in de aralarında bulunduğu kişileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Bu görevlendirmeyi Mansur Yavaş kabul etmeyince Faruk Köylüoğlu da yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP-İP arasında sorun var

Köylüoğlu’nun istifadan vazgeçirmek için çabalar devam ederken göreve alınan kişiler konusunda zaman zaman CHP ve İYİ partililer arasında sorun yaşandığı ve bunun aşılması için parti yöneticilerinin de devreye girdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 22:52
  1. Ankara
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. Mansur Yavaş

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