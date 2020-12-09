CHP iş değil heykel yapıyor

Haber Merkezi

Heykel yaparak çağdaşlaşacaklarını sanan CHP’li belediyeler hız kesmiyor. Su, alt yapı ve diğer belediyecilik hizmetlerinde sınıfta kalan CHP’li belediye başkanları, halkın gözünü boyamak için Mustafa Kemal istismarı yapıyor. Bunun en son örneğini ise CHP’li Bilecik Belediyesi gerçekleştirdi. Siyasi rant uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun hatırasını istismar etmekten çekinmeyen CHP’li Bilecik belediyesi hizmet diye heykel dikti. Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda yapılan Atatürk Parkı içinde, “Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’’ isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi. Heykelin açılışı Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından yapıldı. CHP’li başkan Şahin, halihazırda çay bahçesi olarak bilinen parktaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.