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Gündem CHP iş değil heykel yapıyor
Gündem

CHP iş değil heykel yapıyor

CHP’li Bilecik Belediyesi, çarşı merkezi içinde bulunan Atatürk Parkı’nda, “Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar” isimli heykelin açılışını gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:01:00 -
CHP iş değil heykel yapıyor

 Haber Merkezi 

Heykel yaparak çağdaşlaşacaklarını sanan CHP’li belediyeler hız kesmiyor. Su, alt yapı ve diğer belediyecilik hizmetlerinde sınıfta kalan CHP’li belediye başkanları, halkın gözünü boyamak için Mustafa Kemal istismarı yapıyor. Bunun en son örneğini ise CHP’li Bilecik Belediyesi gerçekleştirdi. Siyasi rant uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun hatırasını istismar etmekten çekinmeyen CHP’li Bilecik belediyesi hizmet diye heykel dikti. Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda yapılan Atatürk Parkı içinde, “Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’’ isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi. Heykelin açılışı Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından yapıldı. CHP’li başkan Şahin, halihazırda çay bahçesi olarak bilinen parktaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Murat

Heykeller virusu yeniyor , viruse bagisiklik sagliyor. ..
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TATAR RAMAZAN

yakışır çünkü kafa boş..
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