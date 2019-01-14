CHP-İP ittifakında kriz çözülemiyor! Liderler devreye girebilir

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya, CHP-İYİ Parti ittifakında son kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, anlaşılan büyükşehir sayısı 23’e çıktı. Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı. En sıkıntılı yer ise Ankara’nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçeleri. Eğer sorun çözülmezse liderlerin devreye girmesi bekleniyor.

Ünal, CNN Türk canlı yayınında şunları paylaştı:

Kahramanmaraş ve Malatya CHP'ye bırakıldı

Öncelikli olarak ittifak kapsamındaki il sayısının 50 olduğunu ifade edelim. İlk etapta 21 büyükşehirde anlaşma sağlanmıştı. Geçtiğimiz hafta yoğun bir trafik vardı. Peş peşe görüşmeler yapılmıştı. Görüşmelerin bugün de yarın da devam etmesini bekliyoruz. Anlaşılan büyükşehir sayısı 23’e çıktı. Kahramanmaraş ve Malatya CHP’ye bırakıldı.

Hala görüşmelere konu olan bazı illerle birlikte 15-16 il CHP’de, 10-12 il de İYİ Parti’de olacağı konuşuluyor.

Kepez CHP'de, AKSU İP'de

En büyük sorunların yaşandığı noktalarsa ilçeler oldu. İllere yönelik görüşmeler sürüyor. Artık ilçeler bağlamında değerlendirmeler söz konusu. Özellikle Ankara ve İstanbul ilçeleri için partililer büyük mesai harcanıyor. Antalya Kepez’de bir sıkıntı yaşanıyordu. Son görüşmelerde Kepez sıkıntısı aşıldı. Kepez CHP’ye bırakıldı. Bunun karşılığında Aksu İYİ Parti’ye bırakıldı. Aksu’da CHP aday çıkartmıştı, muhtemelen Çarşamba günü yapılacak PM’de adayın geri çekilmesi yaşanabilir.

Bodrum’da da iki parti kendisinde kalmasını istiyordu ancak ortak aday formülü işletilebilir. Bu nasıl olacak? İYİ Parti adayı olarak ifade edilen Mehmet Tosun’un CHP listesinden seçime girmesi söz konusu olabilir. Ancak burada bir hassasiyet gözetiliyor. İYİ Parti’den CHP’ye katılım gibi değil ortak aday üzerinde duruluyor. Henüz son karar verilmiş değil.

En sıkıntılı yerler

En sıkıntılı yer ise Ankara’nın ilçeleri. Etimesgut ve Gölbaşı’yla ilgili süreç yürütülüyor. Eğer bu soruna bir nokta konulamazsa muhtemel ki liderler devreye girecek. Bu kapsamda İstanbul’un bir iki ilçesinin olduğu ifade ediliyor.

Yarın CHP’nin Ankara aday tanıtım toplantısı vardı. CHP lideri de grubunu orada yapacak. Akşener’in katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. İYİ Partili kaynaklar; Akşener'in katılmayacağını ancak partinin kurmayları katılım sağlayacak.