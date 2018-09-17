0553 313 94 23

CHP inanmış! ‘İstanbul'u kesinlikle alacağız’

Girdiği her seçimden hezimetle ayrılan CHP’den ilginç bir iddia geldi. Önceki seçimlerde FETÖ’nün de tüm desteğini arkasın aldığı halde İstanbul’da büyük bir yenilgi alan CHP ‘İstanbul’u kesinlikle alacağız’ dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:08
CHP inanmış! ‘İstanbul'u kesinlikle alacağız’

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Yerel Yönetim Çalıştayı'nın ikinci günü İstanbul Kent Anayasası'na ilişkin değerlendirmeler, ilçe bazlı durum analizleri ve yerel seçim kampanyasına ilişkin tartışmalarla devam ediyor. CHP İstanbul il yönetim kurulu ile 39 ilçe başkanı tarafından gerçekleştirilen çalıştaya bugün CHP 'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

'İSTANBUL'U KESİNLİKLE ALACAĞIZ'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetim Çalıştayı'nı çok yararlı olduğunu kaydeden Torun, "Burada 2 gün boyunca ortaya koyacağınız fikirler çok önemli. Sizlerin İstanbul'a ne kadar hakim olduğunuzu görüyorum. Yeter ki ortak akılla hareket edelim. Ben inanıyorum ki İstanbul'u kesinlikle ve kesinlikle alacağız. Hep birlikte başaracağız. Geçmiş yerel seçimlerde yaşanmış bazı eksiklikler, bazı hatalar var. En doğru adayları sizlerin iradesiyle, düşüncesiyle, ortak akılla bulacağız. Önseçimse önseçim, temayül yoklamasıysa temayül yoklaması yapacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:08
  1. İstanbul
  2. chp
  3. yerel seçimler
  4. istanbul
  5. seyit torun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    1. Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    2. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    3. Alman ordusu oraya gözünü dikti! Üs..
    4. 5G için bir adım daha
    5. Almanya Savunma Bakanı Leyen oraya..
    6. Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını..
    7. Dev projede bir rekor daha
    8. Emeklilikte sevindiren gelişme…..
    9. Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı..
    10. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak hamle
    11. Okullar açıldı… İstanbul trafiğindeki..
    12. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    13. Manisa'da acı haber! Uzman çavuşların..
    14. İstanbul'da okul yoğunluğu başladı!
    15. Adıyaman'da mermer ocağında patlama: 3..
    16. Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa..
    17. Erdoğan'dan CHP'ye 'uçak' tepkisi
    18. İYİ Parti’de bir istifa daha
    19. Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı
    20. Şırnak'ın Gabar Dağı Alkemer..
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi