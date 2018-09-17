CHP inanmış! ‘İstanbul'u kesinlikle alacağız’

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Yerel Yönetim Çalıştayı'nın ikinci günü İstanbul Kent Anayasası'na ilişkin değerlendirmeler, ilçe bazlı durum analizleri ve yerel seçim kampanyasına ilişkin tartışmalarla devam ediyor. CHP İstanbul il yönetim kurulu ile 39 ilçe başkanı tarafından gerçekleştirilen çalıştaya bugün CHP 'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

'İSTANBUL'U KESİNLİKLE ALACAĞIZ'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetim Çalıştayı'nı çok yararlı olduğunu kaydeden Torun, "Burada 2 gün boyunca ortaya koyacağınız fikirler çok önemli. Sizlerin İstanbul'a ne kadar hakim olduğunuzu görüyorum. Yeter ki ortak akılla hareket edelim. Ben inanıyorum ki İstanbul'u kesinlikle ve kesinlikle alacağız. Hep birlikte başaracağız. Geçmiş yerel seçimlerde yaşanmış bazı eksiklikler, bazı hatalar var. En doğru adayları sizlerin iradesiyle, düşüncesiyle, ortak akılla bulacağız. Önseçimse önseçim, temayül yoklamasıysa temayül yoklaması yapacağız" diye konuştu.