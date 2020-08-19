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Aktüel CHP heyetinden Duygu Delen'in ailesine ziyaret
Aktüel

CHP heyetinden Duygu Delen'in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: - "Kızımızla ilgili ön otopsi raporu çıktı. Bu raporun eksiksiz yazılması gerekiyor. Ucu nereye, kime giderse gitsin"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:51:44 -
CHP heyetinden Duygu Delen'in ailesine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindekiler, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Öztunç, beraberindeki CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti. Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Öztunç, taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileyi telefonla arayarak taziyelerini bildirdiği söyledi. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek gerektiğini ifade eden Öztunç, "Bu cinayetlerin önüne geçmenin en önemli şartı ise cezaların ağırlaştırılmasıdır, hak edene hak ettiği cezanın verilmesidir, adaletin yerini bulmasıdır. Kadın cinayetinde bulunanların en ağır şekilde hapis cezasının verilmesi gerekiyor. Adaletin yerini bulması gerekiyor." diye konuştu.

Olayla ilgili ön otopsi raporun çıktığını ifade eden Öztunç, şöyle konuştu:

"Kızımızla ilgili ön otopsi raporu çıktı. Bu raporun eksiksiz yazılması gerekiyor. Ucu nereye, kime giderse gitsin. Bu rapor bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da bir hoca tarafından hazırlanacak. Bunun dört dörtlük yazılması, neyse onun yazılması lazım. Darp izi olduğu söyleniyor, ön raporda var. Rapora bunların hepsinin ince elenip sık dokunarak geçmesi gerekiyor. Öyle olmalı ki bu cinayetin sorumlusu kimse bunun cezasını ağır şekilde ödesin."

- Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


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