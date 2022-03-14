CHP-HDP ittifakında derin çatlak! Tanju Özcan ipin ucunda...

Yeniakit.com.tr

CHP'nin HDP ile ittifakını yerle yeksan eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın HDP'li vekillere ilişkin suç duyurusu, CHP-HDP ittifakındaki çatlağı daha da derinleştirdi.

'Bunu nasıl karşıladılar?'

Düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'ye sert ifadelerle yüklendi.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her gün yeni bir ırkçılık beyanı ile Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor." diyen Beştaş, "Kendisini muhatap almıyorum ama Genel Merkezlerine seslenmek istiyorum." dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Genel başkan düzeyinde Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması çağrıları yapılırken, AİHM’in kararı ortadayken CHP Genel Merkezi Bolu Belediye Başkanı ile ilgili ne düşünüyor acaba? Sadece Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için bir emekçi kadının işten atılmasını nasıl karşıladılar?