CHP HDP ile birlikte yeni oyun peşinde

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi başlığı altında hazırladığı ilk paket yeni yasama döneminde TBMM’ye sunulacak. 38 maddeden oluşan pakette 15 kanunda değişiklik öngörülüyor. Bu yargı paketini kabul etmeyen CHP, kendi yargı paketini hazırladı.

Komisyon çalışmalarına 3 parti katılmadı

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında hazırlanan paketin komisyon çalışmalarına AK Parti, MHP ve İYİ Parti katılmadı. CHP’ye destek veren ise HDP ile Saadet Partisi oldu.

CHP’ye HDP’de destek verecek

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Kaboğlu, önümüzdeki hafta hazırladığı içerisinde HSK’nın da yapısının değiştirilmesinin gerektiğine yer verdiği yargı paketini hem TBMM Başkanlığına sunacak, hem de kamuoyuyla paylaşacak. CHP’nin yargı paketini kamuoyuyla paylaştığı gün HDP’li milletvekilleride destek verecek.

CHP eleştirecek FETÖ destekleyecek

HDP’nin ve Saadet Partisi’nin desteğiyle gündem oluşturma içerisinde olacağı öğrenilen CHP, yine boş durmayarak HDP’nin kendisinin de hazırladığı 27 maddelik yargı paketiyle, “AK Parti’nin hazırladığı yargı paketi toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez” diyecek. Sosyal medyada ise CHP ve HDP’nin sözlerine FETÖ ve PKK’lı hesaplar destek verecek.