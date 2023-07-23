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Gündem CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor
Gündem

CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor

Yeniakit Publisher
2023-07-23 11:31:00 -
CHP Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshetti! Halk TV 3 maymunu oynuyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halk TV’yle yaptığı sözleşmeyi feshettiğini duyurmasının ardından gözler kanalın yorumcularına ve internet sitesinin yazarlarına çevrildi. Ancak söz konusu gazeteci ve yazarların CHP’nin attığı adıma sessiz kalması dikkat çekti. Neredeyse 3 maymunu oynuyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" açıklamasıyla duyurduğu fesih yeni tartışmalara yol açtı.

 

Bir siyasi partinin bir televizyon kanalıyla sözleşme yapıp yapamayacağını tartışanların yanında, her partinin grup toplantılarını, basın açıklamalarını düzenli olarak yayınlatmak için böyle sözleşmeler düzenleyebileceği de savunuldu.

Seçim gecesi yaşanan yenilgiye rağmen CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunmaya devam eden Halk TV ile neden iplerin koparıldığı sorusu da merak konusu oldu. Halk TV’nin sunucu, yorumcu ve yazarları konuya sessiz kaldı.

Halk TV’de program yapan, sitesinde yazılar yazan isimlerin sosyal medya paylaşımlarında fesih olayıyla ilgili herhangi bir yorum bulunmuyor. Söz konusu isimler gündeme dair değerlendirmelerine devam ederken CHP’nin attığı adımla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.
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