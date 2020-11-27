CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan "Katar ile Borsa İstanbul'daki pay devri anlaşması"na eleştiri:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi'nin, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için imzaladığı mutabakat anlaşmasına ilişkin, "Bu payın sahibi Avrupalı yatırımcılardı. Onlar ayrıldı, Katar bu hakkı aldı. Kaça aldığı bilinmiyor." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "ihale mafyasının" çok kar getiren işleri yaptığını ve gözünün paradan başka bir şey görmediğini söyledi. Bu kesimin, saldırgan olduğunu, ihale alacağı kişileri önceden "yemlediğini" ve fakir fukara milleti asla düşünmediğini anlatan Özkoç, ihale mafyasının, zamanla çok güçlenerek devlet yönetiminde söz sahibi olabildiğini savundu.

Engin Özkoç, "Bu son günlerde Türkiye'nin iş birliği içerisinde olduğu Katar'dan bahsediyorum. Hepsi hepsi 2 milyon nüfusa sahip, Çorum'dan küçük bir ülke. Doğal gaz ve petrol zengini. Tarım, teknoloji, üretim yok. Türkiye'nin dostu değildir. Doğu Akdeniz açıklarında yapılan doğal gaz aramasında Katar, ABD ile hareket etmiştir. Daha sonra bu 2 milyonluk Katar, orada Rumlarla ve Amerikalılar ile doğal gaz aramaya başlamıştır, KKTC ve Türkiye'nin menfaatleri karşısında. Katar kesinlikle dostumuz olmaz. Hatta böyle dost, düşman başına. Bizim olmaz ama birilerinin dostu." diye konuştu.

"Katar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 450 milyon dolarlık uçak hediye ettiğini" söyleyen Özkoç, "Birbirlerini saraylarda ağırladılar." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin mal varlığını elden çıkartabilirler"

Engin Özkoç, iktidarın kamu şirketlerinin yüzde 80'ini denetimsiz şekilde elden çıkarttığını, Türk Telekomun buna örnek olduğunu savundu.

Devletlerin, stratejik alanlardaki kuruluşları yabancılara peşkeş çekmeyeceğini ifade eden Özkoç, iktidarın TVF'yi kurarak ülkenin en önemli yatırımlarını buraya aktardığını söyledi.

Özkoç, "Burasını Sayıştay denetlemiyor, Kamu İhale Yasası'na da tabi değil. Sadece kendi istekleri doğrultusunda buradaki Türkiye'nin mal varlığını elden çıkartabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusu ve iş insanı Ethem Sancak'a peşkeş çekildiğini iddia eden Özkoç, "(Türkiye bir yıl içerisinde milli tank üretecek.) dediler. Aradan 2 yıl geçti, tank var mı ortada? Yok. Bunlar önceden 'Semalarda Türk milli uçağı uçacak.' demişti. Bunlar 'Yerli araba yapacağız.' demişlerdi, yaptılar mı? Hayır, yalan oldu. Milli Tank Palet Fabrikamızı, Türk subaylarının yönettiği, Türk işçisinin çalıştığı fabrikamızı Katar ordusuna bedelsiz verdiler. Burada milletimiz mi, ordumuz mu ihya oluyor? İhya olan Katar ve Ethem Sancak." sözlerine yer verdi.

Özkoç, Kanal İstanbul Projesi'nin faydasız olduğunu ve ekolojik dengeleri bozduğunu öne sürerek, "Oranın ihaleye açılacağı duyurulduktan sonra İstanbul'un çevresindeki arazilerin büyük bir kısmını, Katar Emiri'nin annesi kapattı." dedi.

"Dijitürk ihalesini" de Katar'ın kazandığını söyleyen Özkoç, "Dijitürk en çok parayı nereden kazanıyor? Mafyadan. Özür dilerim, doğru ya, futboldan kazanıyor. Futbol Federasyonunun başına 5'li çeteden, ihale zengini olan birisi geldi. Önceki Başkan, Türkiye'nin yandaş medyasının tümünün sahibi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yargının olmadığını, sindirme ve tehdit bulunduğunu savunan Özkoç, "Sıra, Borsaya geldi. Borsanın başına Hakan Atilla geçirildi. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı. Bakanların önüne yattığı altın kaçakçısı Rıza Zarrab ile ilişkide. Amerika'da yargılandılar birlikte. Katar'a, İstanbul Borsasının yüzde 10'u satıldı. Bu payın sahibi Avrupalı yatırımcılardı. Onlar ayrıldı, Katar bu hakkı aldı. Kaça aldığı bilinmiyor." diye konuştu.

- "Kaçacak yeriniz yok"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, teknolojisi ve üretimi olmayan Katar'ın bu ihaleleri nasıl aldığını sorarak, şöyle dedi:

"Bu ihalelere başka katılmak isteyen oldu mu, onlarla görüşüldü mü, Türkiye'nin menfaatleri görüşüldü mü? Hayır. Mafya ilişkilerinde böyle şeyler yoktur. Bu ilişkilerde para, örtbas vardır. Kimseyi haberdar etmezler. Eğer devleti ele geçirdilerse, Meclis, muhalefet, millet, kaça aldıklarını, sattıklarını denetleyen kurumlar bunun dışındadır. Taraflar ve yöneticiler belli. İçi boşaltılan Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık birikimleri. Yoksullaşan, çaresiz kalan milletimiz."

Partisinin iktidarında demokrasi ve hukuk içerisinde bunların hesabının sorulacağını anlatan Özkoç, "Yönettiğinizi ve idare ettiğinizi sandığınız bu yargı, ele geçirdiğinizi sandığınız devletin kurumları tekrar güçlü laik parlamenter sistemle inşa edilerek, milletimizin varlığına ve bütünlüğüne dönüştürülecek, devletin kurumları haline getirilecek, mafyadan arındırılacak ve bunu yapanlar, gerçek Türkiye Cumhuriyeti yargısının önüne çıkartılacak. Kaçacak yeriniz yok." diye konuştu.

İktidarı istifaya ve erken seçime gitmeye çağıran Özkoç, iktidara gelmeleri halinde ülke kaynaklarını ve insan gücünü tekrar inşa edeceklerini dile getirdi.