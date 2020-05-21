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CHP Giresun Milletvekili Tığlı, yaş çay fiyatını iyi buldu, kotayı eleştirdi

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, açıklanan yaş çay fiyatını olumlu bulduklarını belirtirken, sezonun daha ilk gününde uygulanan dönüm başı 50 kilogramlık kotayı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:39:01 -
CHP Giresun Milletvekili Tığlı, yaş çay fiyatını iyi buldu, kotayı eleştirdi

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, açıklanan yaş çay fiyatını olumlu bulduklarını belirtirken, sezonun daha ilk gününde uygulanan dönüm başı 50 kilogramlık kotayı eleştirdi.


CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı beraberinde bulunan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ve partilileriyle çay üreticisinin sorunlarını yerinde görmek için Eynesil ilçesine geldi. İlçeye Bağlı Altınlı mahallesinde çay üreticileriyle bir araya gelip sorunlarını dinleyen Milletvekili Tığlı, çay bahçesine girip makasla çay topladı. 2020 yaş çay sezonunun Karadeniz bölge insanına ve tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Tığlı, açıklanan ÇAYKUR fiyatları ile ilgili daha önce olumlu görüş bildirdiklerini hatırlattı.


Milletvekili Tığlı “Bu gün Eynesil ilçemize geldiğimizde üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı ne yazık ki çok sıkıntılı gördük. 2020 yaş çay sezon başlar başlamaz, hemen birinci günde dönüm başı 50 kg çay kotası uygulaması üreticiyi çok zor durumda bıraktı. CHP Milletvekilleri ve kadrosu olarak her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz üreticimizi özel sektörün eline düşürmek istenmiyoruz. Devletimizin bu yönde istikrarlı bir politikası olsun, mağduriyetler giderilsin ve üreticimiz özel sektörün eline düşmesin istiyoruz” dedi.

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