CHP ‘gerilla annesi’ni böyle semirtmiş

Bebek katili PKK’nın annesi olmak istediğini söyleyen Füsun Demirel isimli oyuncunun bir yalanı daha ortaya çıktı. Terör örgütünün sözcülüğüne soyunmasının ardından iş bulamamaktan yakınan ve timsah gözyaşları döken Demirel’in sırtını CHP’ye yasladığı, aldığı sponsorluklar sayesinde cebini doldurduğu bildirildi.

CHP buna da sahip çıktı

Virüs salgınının ortaya çıkması ile sinema ve dizi sektörü büyük bir krizin eşiğine gelirken, CHP ve HDP yandaşı sanatçılar varlık içinde yüzüyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel oldu. “Kimse bana iş vermiyor, işsiz kaldım” diye yaygara koparan Demirel’in son 4 yılda 9 sinema filmi çektiği, 3 tiyatro oyunu sahnelediği ve 4 farklı ülkede ise turne yaptığı ortaya çıktı. 13 Mart 2016’da Cumhuriyet’e verdiği röportajında, “Gerilla annesi olmak istiyorum” diyen Füsun Demirel, bir yıl geçmeden “Aşk Dersleri” isimli bir tiyatro oyununu sahneledi.

“Para yok” dedi işleri kaptı

Akit’in edindiği bilgilere göre; şehir şehir, ülke ülke gezen Demirel’in oyununa ilk sahip çıkan CHP’li Çankaya Belediyesi oldu. İzmir, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Nilüfer, Muratpaşa, Bodrum, Marmaris, Bakırköy, Avcılar ve Yalova Belediyesi, PKK sever Demirel’in oyunlarına kayıtsız şartsız sahip çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kendisine oyun verilmemesine sitem eden Demirel, bu sefer de sinema sektörüne el attı. “Tüm kapılar kapandı, iş bulamıyorum” diyen Demirel, son 4 yılda; “Hayati Tehlike”, “Acı Tatlı Ekşi”, “Arapsaçı”, “Eski Köye Yeni Adet”, “Jurassic Hayvanları”, “Görülmüştür”, “Geçmiş Olsun”, “Anamız Var 2” ve “Eltilerin Savaşı” adlı 9 filmde oynadı.

Almadığı ödül kalmadı

Bu da yetmedi “Bütün Kadınların Kafası Karıştır” isimli bir başka tiyatro oyununda oynadı. Onlarca şehirde Demirel’in oyunları sahnelendi. Gezi Olayları’nın yeniden başlaması gerektiği yönünde provokatif sözler sarf eden Demirel, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde turne ve festivallerde boy gösterdi. Hükümeti hedef alan söylemlerinden vazgeçmeyen Demirel, daha sonra TAKSAV Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali ve Sinema Yazarları Derneği’nce “Onur Ödülü” aldı. PKK’nın vahşetlerine tek kelime edemeyen Demirel, CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ise Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne jüri başkanı yapıldı.

Şehitlerin kemikleri sızladı

“Çürük bir sistemde sanat üretmeye çalışıyoruz” şeklinde meydan okuyan açıklamalarda bulunan millet düşmanı Demirel’in son oyunu ise “Şişman Güzeldir” oldu. CHP’li Mersin, Hatay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği oyun, ülkenin dört bir yanında seyircinin karşısına çıkartılmaktan imtina edilmedi. Türkiye’nin terörle sınandığı bir süreçte PKK’lı teröristlere selam çakan Füsun Demirel’in CHP’li belediyeler tarafından ödüllendirilmesi “vatan düşmesin” diye canlarını feda eden şehitlerimizin kemiklerini sızlattı.

“İş iş” diye yalvarmıştı?

CHP’nin sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan, HDP’ye övgüler yağdıran Demirel, PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’e verdiği röportajda skandal ifadelere başvurmuştu. “Sanatçının muhalif bir duruşu olmalı” diyen Demirel, gerilla annesi rolünü oynamak istediği için linç edildiğini ancak hayallerinden vazgeçmediğini söylemişti. Demirel, sosyal medya hesabından ise kendisine iş verilmediğini öne sürmüştü. Gözü yaşlı bir fotoğrafı Instagram’dan paylaşan Demirel, şunları yazmıştı: “1984 sinema ile tanışmam... Bugüne kadar 60 kadar film ve belki 20 dizi... 12 ulusal ödül... 3. yılım ve sadece işimi istiyorum... Çalışmak... Herkes gibi... Hiç mi yürekli bir yapımcı bir yönetmen kalmadı? Neyim ben hizmetten başka? Artık dayanamıyorum... Yüreğim daha fazlasına dayanamıyor... Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler... Ben iyi değilim...”