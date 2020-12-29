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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki:
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki:

"Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:39:46 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine tepki:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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