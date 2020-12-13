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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:04:13 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı ve şampiyonada başarı göstererek madalya kazanan tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum."

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