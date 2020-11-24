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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:53:04 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."
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