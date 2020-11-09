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Aktüel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı:
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı:

"82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:32:43 -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajının yanı sıra Anıtkabir ve dolunay görüntüsüyle "Yiğidim Aslanım" şarkısının müziği eşliğinde, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla ve asla unutmayacağız." sözlerini seslendirdiği bir video da paylaştı.

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