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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Karabük'te ziyaretlerde bulundu
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:55:59 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Karabük'te ziyaretlerde bulundu

KARABÜK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Karabük ve Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ağbaba, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a rahmet, ailesine başsağlığı; deprem nedeniyle de İzmirlilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karabük'ün önemli bir kent olduğunu ifade eden Ağbaba, demir çelik fabrikalarının temellerini atanlara ve gelişmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Tek partili dönemle ilgili zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirten Ağbaba, "Bazen tek partiyi de katarak, 'ne yapılmış' deniyor. Tek partili dönem aslında Türkiye'de yaşayan insanların tamamının koalisyonu olan bir dönemdir." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu, gezdikleri Anadolu'da insanların değişim istediğini savunan Ağbaba, seçime her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Ağbaba, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

Kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağbaba, ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ağbaba'ya, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İl Başkanı Abdullah Çakır eşlik etti.


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