  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık"
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:53:28 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık"

MERSİN (AA ) - CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerde asgari ücreti 3 bin 100 lira yaptıklarını söyledi.

Ağbaba, Yenişehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Burada konuşan Ağbaba, CHP'nin sosyal yardımlarının 5 kat arttığını savundu.

Asgari ücreti düşük bulduğunu dile getiren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerimizde asgari ücreti 3 bin 100 yaptık. Yakında AK Partili belediyelerde sizi örnek alırsa şaşmayın. Onu da CHP yapmış olacak. O maaşları 3 bin 100 üzerine çıkaran AK Partili belediyeler değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur, CHP'dir."

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalandı.

Programa CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer de katıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular
Yerel

Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular

Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan’ın (64) öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze, Sakarya’da toprağa verildi...
Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi
Dünya

Libya'da yeni skandal! Hafter emri verdi

Libya'yı kan gölüne çeviren darbeci Hafter'in yaveri olan Yb. Safwan Ali Muhammed Boutigan'a yeni katliamlar için talimat verdiği ortaya çık..
Hizmette sonuncu, reklamda birinci
Gündem

Hizmette sonuncu, reklamda birinci

Salgın döneminde kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolunu yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay