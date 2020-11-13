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Aktüel CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:06:14 -
CHP Ekonomi Masası heyeti Adana'da ziyaretlerde bulundu

ADANA (AA) - Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin yer aldığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Akif Hamzaçebi, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur, iş dünyasıyla Adana'da yapılan toplantının ardından dört grup halinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak Adana Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı Veli Küçük ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında heyet, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Başkan Esendemir, heyete ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’ni gezdirerek, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret eden heyet, Başkan Güney Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin taleplerini dinledi.

Yüreğir Ziraat Odasında, kentteki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelen CHP Ekonomi Masası heyeti, sorunları dinleyerek, başkanlarla sohbet etti.

CHP heyeti, organize sanayi bölgesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ayrıca Eczacı Odası, Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Adana Çiftçiler Birliği, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ile KESK, DİSK, Hak-İş ve Birleşik Kamu-İş'e de ziyaretlerde bulundu.

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