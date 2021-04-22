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Siyaset CHP, Danıştay'a başvurdu: 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yok hükmündedir' hezeyanı!
Siyaset

CHP, Danıştay'a başvurdu: 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yok hükmündedir' hezeyanı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel öncülüğündeki CHP'liler, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:15:00 -
CHP, Danıştay'a başvurdu: 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yok hükmündedir' hezeyanı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

'Hukuk literatüründe yok hükmündedir'

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için Danıştay'a başvurduktan sonra açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP'nin yaptığı tek iyi iş ne diye sorsanız, İstanbul Sözleşmesi'ni söylerdik. 19 yıldır yaptıkları en iyi işten geri dönüyorlar." dedi. İnsan Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise "İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çekilmek, hukuk literatüründe yok hükmündedir." iddiasında bulundu.

'Danıştay'dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurmasını istiyoruz'

"İlk olarak usul yönünden bu kararın yok olduğunu iddia ediyoruz ve bu yokluğun tespitini istiyoruz." diyen Özgür Özel, "Yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı, kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hepimiz görüyoruz. Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede, AKP İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştay'dan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir' hezeyanı!

Kadının beyanının esas alınmasının olumsuz yönlerine değinmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise şunları söyledi:

"Bugün, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılması sonrasında CHP örgütleri olarak başlattığımız mücadelenin bir başka aşamasındayız. Bunun, sadece bir kadın meselesi olmayıp, toplumun kadın erkek tüm bireylerini ilgilendiren bir mesele olduğu mesajını da vermek istedik. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, TBMM'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece Cumhurbaşkanının bir kararname ile sözleşmeden çekiliyorum demesi hukuk literatüründe yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi 18 yaşından küçük çocuklarımızın zorla evlendirilmesinin önüne geçen bir sözleşmedir."

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Yorumlar

kazım Taşkesti

Eveeet bu da operasyonun tutturulduğunu gösteriyor.  
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