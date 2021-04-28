CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

CHP içindeki anlaşmazlıklar, partililerin dahi kendi adayına oy vermemesine neden oluyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölümünün ardından yeniden seçim yapıldı. Seçimin ilk iki turunda CHP'nin adayı Mithat Tekin şoku yaşadı.

CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediyesi'nde yapılan seçimin ilk turunda, CHP'nin adayı 18 oy alamadı, yalnızca 16'da kaldı. İz Gazete'nin haberine göre, AK Parti'nin adayı Özgür Erman Çağlar, AK Parti ve MHP'nin toplam oy sayısından daha fazlasını aldı. Kendi adayına oy vermeyen CHP'lilerin desteğini alan AK Partili Çağlar, 15 oya ulaştı.

Seçimin galibi, yapılacak üçüncü turda belirlenecek.