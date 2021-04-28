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Siyaset CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de 3 isim kendi adayına oy vermedi. 3'üncü tura kalan seçimde belediyeyi AK Parti almak üzere.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:40:00 -
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

CHP içindeki anlaşmazlıklar, partililerin dahi kendi adayına oy vermemesine neden oluyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölümünün ardından yeniden seçim yapıldı. Seçimin ilk iki turunda CHP'nin adayı Mithat Tekin şoku yaşadı.

CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediyesi'nde yapılan seçimin ilk turunda, CHP'nin adayı 18 oy alamadı, yalnızca 16'da kaldı. İz Gazete'nin haberine göre, AK Parti'nin adayı Özgür Erman Çağlar, AK Parti ve MHP'nin toplam oy sayısından daha fazlasını aldı. Kendi adayına oy vermeyen CHP'lilerin desteğini alan AK Partili Çağlar, 15 oya ulaştı.

Seçimin galibi, yapılacak üçüncü turda belirlenecek.

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