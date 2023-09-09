CHP bu sefer şaşırttı! Sezgin Tanrıkulu için harekete geçtiler

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir canlı yayında sarf ettiği "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" açıklamalarına ilişkin CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." dedi. Öte yandan konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"TSK, 15 köylüyü helikopterden attı"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullandı. Açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

CHP'den açıklama: Yetkili organlarımızla görüşülecektir

Konuya ilişkin CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."

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