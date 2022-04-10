'CHP Bizanstır! Fatih'in ordusunda kimler olacak?'
2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, seçmenleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarını örnek göstererek uyardı.
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Yeni Akit Youtube kanalında 2023 seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Uğurlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da zam üstüne zam yapmasını hatırlatarak, seçmenler için önemli uyarılarda bulundu.
"CHP Bizanstır." yorumu yapan Uğurlu, "2023'te Fatih'in ordusunda kimler olacak?" diye sordu.