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Medya CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?
Medya

CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:39:00 -
CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, uzun yıllar Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alan, ancak sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İbrahim Uslu’nun AK Partili Egemen Bağış’a yaptığı ziyareti eleştirdi.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, uzun yıllar Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alan, ancak sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İbrahim Uslu’nun AK Partili Egemen Bağış’a yaptığı ziyareti eleştirdi. “CHP yönetimini hiç anlamıyorum. Nereden buluyor bu tür adamları. Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?” diye soran Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Araştırmacı İbrahim Uslu uzun yıllar AKP’ye ve Erdoğan’a hizmet erdi.

Erdoğan adına araştırmalar yaptı.

Televizyonlarda uzun yıllar İbrahim Uslu’yu Erdoğan ve yönetimine övgüler düzerken izledik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra bir anda bu İbrahim Uslu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oluverdi.

Uslu bu kez Kılıçdaroğlu adına televizyonlara çıktı ve övgüler düzdü.

Aynı İbrahim Uslu seçimden sonra Prag’da ortaya çıktı.

Yanında eşi Zeynep Uslu olduğu halde Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ı ziyaret etmiş.

Eski dostlar burada hasret gidermişler.

Egemen Bağış, bir dönem bakanlık yapmıştı. 

(…) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seçimden önce “görevden ilk alınacak” isimler arasında bu Egemen Bağış’ın adını söylemişti.

İşte Kılıçdaroğlu’nun en önem verdiği danışmanı İbrahim Uslu bu kişiyi ziyaret edip fotoğraf paylaştı, sanki “Görevden alacaktın ama o benim dostum, seçim kaybettiğin için bir şey yapamazsın artık” diye nispet yaparcasına.

CHP yönetimini hiç anlamıyorum.

Nereden buluyor bu tür adamları.

Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?”

 

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