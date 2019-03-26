CHP ağır yolsuzlukla suçladığı ismi aday gösterdi!

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalırken bir çok bölgede tartışmalı aday ve ittifaka imza atan CHP'nin 23 yıl önce çok ağır yolsuzluk dosyası ile kendi gazetesinden manşete taşıdığı Adil Emecan'ı Zeytinburnu'ndan aday gösterdi.

CHP’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Adil Emecan’ın DSP’den belediye başkanı olduğu döneme ait CHP İlçe Örgütü tarafından 1996'da yayımlanan Zeytinburnu Işık Gazetesi, Emecan hakkında çok ağır yolsuzluk iddialarını yazmıştı. CHP, başkan olduğu dönemde yolsuzluklarını gazetesinde manşete taşıdığı Emecan'ı 23 yıl sonra aday yaptı.

CHP'nin gazetesindeki, Adil Emecan’a sorulan ve 25 yıldır cevap bekleyen sorular:

Kanunla vermek yerine kendi yetkinize göre 60 ihaleyi kimlere neden verdiniz?

Bu ihalelerin arkasında kim var, ihale alanların sizinle bir ortaklığı var mı?

Hipokrat yemini etmiş Adil Bey, kaçak inşaatlara ve Zeytinburnu’nun yağmalanmasına babanın hayrına mı yoksa paranın hayrına mı göz yumuyorsun?