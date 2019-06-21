CHP adayı İmamoğlu iyice köşeye sıkıştı: Villa var, vakıf yok

Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz pazar günü katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’na sorduğu Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın izi sürüldü.

İmamoğlu, kendisine yakın partili meclis üyeleri ve belediyeye iş yapan yakın dostlarıyla 2018 Haziran ayında Batı İstanbul Vakfı’nı kurdu.

Vakfın faaliyetleri eğitim, tarih, kültür, bilim, sanat ve sportif alanlar olarak belirlendi. Mal varlığı nakit 100 bin TL olarak kayıt altına alınan vakfın CHP’li Meclis üyeleri Haluk Karataş, Fatih Keleş, İsmail Doğan Subaşı ve İmamoğlu’nun danışmanı Cengiz Özkarabekir’in yönetim kurulu üyesi olduğu vakfın kurucuları arasında, CHP İstanbul eski milletvekili Süleyman Çelebi, başkan danışmanı Erhan Bayladı, Mehmet Çalık ve CHP’nin seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan da yer alıyor. İmamoğlu’nun başkanı olduğu Batı İstanbul Vakfı ile ilgili internette araştırma yaptığınızda hiç bir bilgiye rastlanmıyor.

Hiçbir işletişim yok

Vakfın internet adresi yapım aşamasında. Merkezi ise İmamoğlu’nun Beykonakları’nda bulunan eski evi. İletişim numarası olarak gösterilen numara 0539 791 1... Onu da açan yok.

Araştırma teknesi yapıyoruz

Vakıf yöneticilerinden eski CHP'li vekil Süleyman Çelebi, “Vakıfta aktif görevlerim var. Bir sürü şey yapıyoruz. Tarih araştırmaları yapıyoruz. Belediye ile bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum ama çalışmalarımız bağışlarla yapılıyor” dedi. İmamoğlu vakıfla ilgili yaptığı konumasında “Büyükçekmece’de 8 batık bulundu. Batı İstanbul Vakfı’nı da bu amaçla kurduk. Vakfın önceliği tarih ve araştırma. Ayrıca Marina’nın desteği ile sualtı araştırmalarına önderlik yapacak 19 metrelik bir araştırma teknesi yapılıyor” demişti. Ancak bu açıklamadan sonra bulunan batıklar ne oldu, hiçbir bilgi yok.

Güvenliğin haberi olmaz mı?

Akşam Gazetesi, Vakfın resmi kayıtlardaki adresi olan İmamoğlu’nun Beykonakları’ndaki evinin bulunduğu yere gitti. Güvenlik görevlileri ise “böyle bir yer yok” yanıtını verdi.